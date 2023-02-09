Высокоточные управляемые боеприпасы и ракеты в скором будущем будут представлять меньше опасности для российских бойцов. В “Ростехе” сообщили, что завершились государственные испытания специальных гранат, которые могут укрывать людей и технику от ракет с наведением. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на госкорпорацию.

В РГД-У – так называются гранаты – применяется комбинированный принцип действия. Дымообразующий состав при активации взрывного устройства создаёт завесу. А специальные элементы, которым граната снабжается, подпитывает эту завесу, причём делает это длительное время. Отмечается, что боеприпас эффективен для защиты от ракет с системами наведения, которые работают в инфракрасном диапазоне, а также с системами прицеливания, совмещёнными с тепловизорами.

Точных сроков, когда гранаты поступят в распоряжение ВС РФ не приводится. В “Ростехе” уточнили, что сейчас идёт работа с документами, после чего опытные образцы поступят в армию.