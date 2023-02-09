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В ночь на 9 февраля на Украине была объявлена тревога в пяти регионах одновременно. Также прозвучало несколько мощных взрывов, о последствиях которых в настоящий момент ничего неизвестно.

Один из взрывов прогремел в Днепропетровске, украинские СМИ сразу отреагировали на него, но какие именно цели были поражены, не сообщается. в местных телеграм-каналах рассказали, что взрыв был слышен со стороны Днепра, там же многие видели зарево от вспыхнувшего пожара.

Кроме того, удары наносились и по Константиновке, которая в настоящий момент оккупирована украинскими боевиками. Слышали взрывы и жители Краматорска.

Напомним, что в ночь на 8 февраля ВС РФ нанесли удары ракетами ОТРК “Искандер” по Харьковскому авиационному заводу, на котором осуществлялась модернизация советских беспилотных аппаратов Ту-141 “Стриж”.

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