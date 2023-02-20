В случае, если Белоруссия вступит в российско-украинский конфликт, отставка президента Александра Лукашенко неминуема. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинский телеканал “1+1”, которому польский лидер давал интервью.

Дуда уверен, что в целом белорусскую нацию нельзя назвать воинственной. Кроме того, армия Беларуси не имеет серьёзного боевого опыта и плохо вооружена. В таких условиях решение Лукашенко начать боевые действия против Украины настроят против него население страны “практически в полном составе”, добавил президент Польши.

Ранее Лукашенко не исключал, что Минск может выступить на стороне Москвы в конфликте с Киевом. Однако белорусский лидер отмечал, что это произойдёт только в случае агрессивных действий со стороны ВСУ.