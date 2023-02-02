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Издание «Взгляд» опубликовало материал о том, как ученики одной из школ Санкт-Петербурга издеваются над мальчиком, который ходит на протезах. Многие блогеры уже прозвали этих малолетних мажоров «бесславными ублюдками», у которых хватает ума насмехаться над ребенком с Донбасса, который потерял обе ноги.

Видеозапись с издевательствами школьников над мальчишкой с протезами попала в Сеть. Телеведущая Олеся Лосева отметила, что мальчик приехал с Донбасса. Она подчеркнула, что инклюзивная система образования должна была благоприятно повлиять на восприятие реального мира подростками. Но, по словам журналиста, складывается ощущение, что программа не работает. Она допускает, что данный случай, возможно, является исключением. Однако стоит разобраться с этой ситуацией «и администрации школы и тем, кто стоит выше».

Автор Телеграм-канала «Неофициальный Безсонов «Z» высказал свое мнение, касаемо данной ситуации. Блогер предложил отправить подростков-абьюзеров в Донецк, чтобы они своими собственными глазами увидели происходящее: «Увидели бы, как выглядят мины-лепестки или растяжки. Научились бы различать типы снарядов по звуку разрыва и многому другому». Он отмечает, что возможно тогда бы они стали добрее и терпимее к чужому горю.

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