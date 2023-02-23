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Не меньше года понадобится США, чтобы отправить на Украину обещанные танки Abrams. А возможно, это займёт ещё больше времени. Сроки назвала глава Сухопутных войск США Кристин Уормут – передаёт ТАСС.

В январе этого года власти США пообещали, что в распоряжение ВСУ передадут больше 30 современных танков Abrams. Тогда предполагалось, что поставки могут занять несколько месяцев. Однако выступая перед вашингтонской Группой военных обозревателей, Уормут рассказала: Пентагон не может с уверенностью сказать, что танки поступят в 2023 году.

По словам Уормут, сейчас власти США рассматривают различные варианты, как отправить технику на Украину – от создания танков с нуля до использования запасов армии США. И пока ни один из вариантов не предполагает отправку боевых машин в ближайшие недели или месяцы. По словам Уормут, рассматриваемые варианты предусматривают поставку танков в сроки “меньше полутора-двух лет”.

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