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Текст мирной резолюции ООН по Украине перекликается с “планом Зеленского”. Сейчас документ обсуждается в Генеральной Ассамблее всемирной организации. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на собственные источники.

“План Зеленского”, как и резолюция ООН, предполагает, что Киеву должны быть переданы территории, которые вошли в состав Российской Федерации с 2014 года. Также оттуда должны быть выведены войска ВС РФ. То есть речь идёт не только о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, но и о полуострове Крым. Москва неоднократно заявляла, что такие условия для достижения мира нереалистичны.

Предполагается, что по новой резолюции ООН Генеральная Ассамблея должна проголосовать уже на следующей неделе. Вероятно, это произойдёт 22 февраля, отмечается в сообщении РИА “Новости”.

В Кремле не раз отмечали, что готовы к проведению мирных переговоров, однако киевские власти не хотят идти на разрешение конфликта дипломатическим путём.

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