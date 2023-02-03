В Измаиле Одесской области правоохранители задержали заместителя командира батальона Национальной гвардии. Следствие установило, что офицер требовал от вдовы погибшего украинского военного 10 процентов от положенной ей выплаты размером в 1 миллион гривен.

Супруг женщины погиб в Мариуполе. Она должна была получить гарантированную государством выплату в размере 1 миллион грн (около 2 млн рублей), но офицер нацгвардии захотел получить 10 процентов от этих денег.

В результате он был задержан, когда вдова передавала ему средства в размере 150 тысяч гривен. Также известно, что офицер намеревался истребовать процент еще с четырех женщин, мужья которых погибли в зоне боевых действий.