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В Измаиле Одесской области правоохранители задержали заместителя командира батальона Национальной гвардии. Следствие установило, что офицер требовал от вдовы погибшего украинского военного 10 процентов от положенной ей выплаты размером в 1 миллион гривен.

Супруг женщины погиб в Мариуполе. Она должна была получить гарантированную государством выплату в размере 1 миллион грн (около 2 млн рублей), но офицер нацгвардии захотел получить 10 процентов от этих денег.

В результате он был задержан, когда вдова передавала ему средства в размере 150 тысяч гривен. Также известно, что офицер намеревался истребовать процент еще с четырех женщин, мужья которых погибли в зоне боевых действий.

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