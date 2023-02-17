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В ночь на 17 февраля в Харькове прогремело несколько мощных взрывов. По предварительным данным, ракеты ВС РФ поразили объект критической инфраструктуры, сообщает портал «Русская весна».

Жители Харькова в социальных сетях и мессенджерах публикуют видеозаписи, на которых хорошо слышны взрывы. Но определить, по какому именно объекту угодили ракеты, невозможно. Официальной информации также пока не поступало. Администрация Харьковской области лишь выдвинула предположение, что удары наносились боезарядами зенитно-ракетного комплекса С-300.

Напомним, что российские ВС активно наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это дает возможность парализовать работу электроподстанций на железных дорогах и затруднить поставки к линии соприкосновения оружия, боеприпасов, топлива. Также прекращают работу предприятия военно-промышленного комплекса, которые ремонтируют и обслуживают украинскую технику, производят дроны и снаряды.

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