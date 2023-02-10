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В Николаевской области прогремел мощный взрыв, предполагается, что причиной его стала атака беспилотного аппарата “Герань–2” За несколько секунд до удара губернатор региона Виталий Ким заявил, что в области летают “балалайки”.

Кроме того, взрывы прогремели также в Запорожской и Днепропетровской областях. Местные власти также заявляют о “Геранях”, но не сообщают, куда именно попали барражирующие боеприпасы.

Напомним, что Киев регулярно напоминает гражданам, что осуществлять видео- и фотосъемку на местах “прилетов” категорически запрещено. Публикация таких материалов до официального сообщения влечет за собой визит представителей СБУ и долгие неприятные беседы. Которые вполне могут закончится тюремным сроком для незадачливого “папарацци”.

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