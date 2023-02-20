Возможным подготовительным этапом для организации сбоев и саботажа назвал глава Службы военной разведки и безопасности Нидерландов Ян Свилленс действия российского судна, которое ранее обнаружили в Северном море. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на голландские СМИ.

По словам Свилленса, несколько месяцев назад недалеко от берегов Нидерландов засекли российский корабль. Якобы он собирал данные о ветропарках. По данным руководителя нидерландской разведки, в отношении судна были приняты необходимые меры: к нему направились корабли береговой охраны, в сопровождении которых оно покинуло воды Нидерландов.

Глава разведывательной службы также отметил, что Россия может быть заинтересована в пристальном изучении газопроводов и кабелей для передачи данных, которые пролегают рядом с берегами Нидерландов. Данные об инфраструктуре, утверждает Свилленс, могут быть использованы в диверсионных целях. По мнению главы разведки, российские корабли наносят на карты места расположения важных инфраструктурных объектов.