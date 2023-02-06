1,07 миллиарда евро. В такую сумму в Нидерландах оценили военную помощь, которую страна направила Киеву с начала российский специальной военной операции. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Её слова приводит ТАСС.

В соответствующем письме главы оборонного ведомства в нидерландский парламент говорится, что на указанную сумму была закуплена военная техника, обмундирование, продукция военного назначения и так далее.

Оллонгрен полагает, что для армии Нидерландов помощь Украине оказалась существенной. Впрочем, пока сложившаяся ситуация для вооружённых сил страны остаётся приемлемой. Дальнейшие же поставки военной техники потребуют планов по пополнению запасов. Над ними сейчас ведётся работа, уточнила глава Минобороны.