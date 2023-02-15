Неизвестный шарообразный объект пролетел над Киевом. Жители украинской столицы не оставили “НЛО” без внимания и сделали множество снимков, которые уже появились в социальных сетях и других медиа.

Напомним, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат ранее отметил, что над страной уже несколько дней появляются зонды, подобные тем, которые были сбиты над Соединенными Штатами. Также об аэростатах заявляли и другие государства – Китай, Молдавия и Канада.

Игнат уверенно заявил, что все шары запускают российские войска. По его словам, в распоряжении украинских ВС имеется оружие, которое поможет сбить аэростаты, если они будут представлять какую-то угрозу для страны.

Напомним, что над территорией США зон появился 3 февраля. Его сбил истребитель F-22, выпустив ракету класса “воздух-воздух”. Румыния также поднимала боевые самолеты после обнаружения шара в Молдавии, но воздушный шар уже исчез в неизвестном направлении.