Российские войска продолжают успешно выполнять поставленные боевые задачи в рамках специальной военной операции по выходу на административные границы Донецкой и Луганской народных республик. На этом фоне украинская армия испытывает серьёзные трудности. Соответствующее заявление сделали в Минобороны Украины – передаёт издание “Русская весна”.

В ведомстве указали, что ВС РФ за последнее время старается расширить географию боевых действий: идёт наступление на артёмовском, авдеевском, лиманском, новопавловском направлениях.

В сводке Минобороны Украины также отмечается, что российская армия имеет превосходство в количестве вооружения и живой силе. Из-за этого ВСУ тяжело держать оборону. Указывается также, что российская армия предпринимает мощные попытки прорвать укрепления украинских войск на многих направлениях.

Одно из главных направлений, где сейчас сконцентрированы силы российской армии, – артёмовское. В настоящее время идёт плановая работа по окружению украинской группировки войск в Артёмовске (Бахмуте). Это позволит нанести серьёзное поражение ВСУ в Донбассе.