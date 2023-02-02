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Российские войска продолжают успешно выполнять поставленные боевые задачи в рамках специальной военной операции по выходу на административные границы Донецкой и Луганской народных республик. На этом фоне украинская армия испытывает серьёзные трудности. Соответствующее заявление сделали в Минобороны Украины – передаёт издание “Русская весна”.

В ведомстве указали, что ВС РФ за последнее время старается расширить географию боевых действий: идёт наступление на артёмовском, авдеевском, лиманском, новопавловском направлениях.

В сводке Минобороны Украины также отмечается, что российская армия имеет превосходство в количестве вооружения и живой силе. Из-за этого ВСУ тяжело держать оборону. Указывается также, что российская армия предпринимает мощные попытки прорвать укрепления украинских войск на многих направлениях.

Одно из главных направлений, где сейчас сконцентрированы силы российской армии, – артёмовское. В настоящее время идёт плановая работа по окружению украинской группировки войск в Артёмовске (Бахмуте). Это позволит нанести серьёзное поражение ВСУ в Донбассе.

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