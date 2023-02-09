81-я аэромобильная, 92-я механизированная, 95-я десантно-штурмовая, а также 116-я бригада территориальной обороны Украины понесли колоссальные потери в ходе боевых действий на Краснолиманском направлении, сообщает Минобороны РФ.

Эти подразделения только за последние 24 часа потеряли 110 боевиков, две артиллерийских установки Д-20, реактивную систему залпового огня БМ-21 “Град”, а также три БМП.

Ранее военное ведомство сообщало о ракетном ударе по Харькову, где был поражен авиационный завод. Отмечается, что главной целью были производственные цеха, в которых украинские специалисты занимались модернизацией советских беспилотников Ту-141 “Стриж”, производством новых дронов и боеприпасов.