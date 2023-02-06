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Солдаты Североатлантического военного блока уже участвуют в боевых действиях на Украине. Но не как представители того или иного государства, а как частные лица, то есть наёмники. Об этом рассказал полковник Маркус Райснер. В Минобороны Австрии он занимает пост военного стратега – передаёт РИА “Новости”.

Во время брифинга в ответ на вопрос о том, будут ли украинцы управлять тяжёлыми танками, которые Запад намерен передать Киеву, или же управлять будут натовские военные, Райснер пояснил, что это могут быть и солдаты НАТО. Но сделал поправку: если военный уволится со службы, то его нельзя будет считать представителем вооружённых сил какой-либо страны.

Полковник также добавил, что таких военных на территории Украины уже достаточно много.

Ранее в МИД России сообщали, что на стороне ВСУ воюют наёмники из 60 государств. По оценками ведомства с начала российской спецоперации на Украину прибыло 8 тысяч “солдат удачи”.

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