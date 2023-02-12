ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

1,3 миллиарда евро. На такую сумму во Франции были заморожены активы российских бизнесменов после начала специальной военной операции в Донбассе. Но передать эти деньги в распоряжение киевских властей Франция пока не может. Об этом рассказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Анн-Клер Лежандр. Её слова приводит ТАСС.

Лежандр уточнила, что санкции, которые Евросоюз наложил на российские активы, предусматривают их блокировку. Однако без судебных решений конфисковать их в чью-либо пользу нельзя. В то же время, со слова пресс-секретаря французского внешнеполитического ведомства, Еврокомиссия сейчас занимается изучением вопроса, каким образом замороженные средства российских предпринимателей можно передать на восстановление Украины.

По словам Лежандр, в рамках европейских санкций были заблокированы и активы Центрального банка РФ. Они оцениваются в 300 миллиардов евро.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после 24 февраля 2022 года. В рамках экономических ограничений не только заморозили российские активы за рубежом. Санкции коснулись международной торговли России, банковского сектора и так далее.

Вам может понравиться

RusVesna опубликовала кадры боев российской пехоты при поддержке бронетехники в Марьинке

Марьинка превратилась в еще одну горячую точку Донбасса. где круглосуточно идут ожесточенные бои. Российские ВС продвигаются вперед, ВСУ отчаянно сопротивляются, но не выдерживают натиска. Портал “Русская весна” опубликовал видеозапись, на

WarGonzo: Российские ВС продолжают уверенное продвижение к Авдеевке и штурмуют Марьинку

Российские ВС развили повышенную активность на Донецком фронте и стремятся в сжатые сроки освободить Марьинку и Авдеевку, рассказал в очередной сводке с линии соприкосновения телеграм-канал WarGonzo. ВС РФ наступают сразу

Академик Бартош допустил нападение США на Сибирь для контроля над Северным морским путем

Соединенные Штаты не оставляют надежд захватить Северный морской путь, который находится практически под полным контролем России. Также они мечтают о природных ископаемых, скрытых под арктическими ледниками, поэтому вполне могут организовать