1,3 миллиарда евро. На такую сумму во Франции были заморожены активы российских бизнесменов после начала специальной военной операции в Донбассе. Но передать эти деньги в распоряжение киевских властей Франция пока не может. Об этом рассказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Анн-Клер Лежандр. Её слова приводит ТАСС.

Лежандр уточнила, что санкции, которые Евросоюз наложил на российские активы, предусматривают их блокировку. Однако без судебных решений конфисковать их в чью-либо пользу нельзя. В то же время, со слова пресс-секретаря французского внешнеполитического ведомства, Еврокомиссия сейчас занимается изучением вопроса, каким образом замороженные средства российских предпринимателей можно передать на восстановление Украины.

По словам Лежандр, в рамках европейских санкций были заблокированы и активы Центрального банка РФ. Они оцениваются в 300 миллиардов евро.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после 24 февраля 2022 года. В рамках экономических ограничений не только заморозили российские активы за рубежом. Санкции коснулись международной торговли России, банковского сектора и так далее.