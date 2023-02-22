Американские военные могут покинуть территорию Сирии. Это произойдёт в случае, если в США примут соответствующую резолюцию. Её внёс на рассмотрение Конгресса член Палаты представителей Мэтт Гетц. Он представляет Республиканскую партию от штата Флорида. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении Гетца указывается, что Конгресс не давал разрешений, чтобы американские военные участвовали в каких-либо боевых действиях на территории Сирии. По данным, которые приводит конгрессмен, в 2021 году там находились примерно 900 военных армии США. При этом законодатель отметил, что находящиеся в Сирии американские военнослужащие не воюют ни против Дамаска, ни на его стороне. Таким образом, Гетц задаётся вопросом, почему они там находятся.

В сообщении ТАСС отмечается, что коллеги Гетца по законодательной ветви власти должны вынести своё решение по резолюции в течение 18 дней.

Ранее сообщалось, что американские войска находятся в Сирии для борьбы с террористическими формированиями на территории этой страны. При этом присутствие войск США не было санкционировано со стороны легитимного сирийского правительства.