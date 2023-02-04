Госсекретарь кабинета главы правительства Венгрии Чаба Деметер обвинил Европарламент в обострении ситуации на Украине. Так он прокомментировал включение в резолюцию ЕП рассмотрение вопроса о передаче Киеву боевых самолетов уже в следующем пакете военной помощи, пишет РИА Новости.

По словам Деметера, сложно называть такие действия Европарламента призывом к миру. Напротив, ЕС таким образом делает большой и очень рискованный шаг в сторону военной эскалации конфликта.

Европарламент также принял резолюцию «О подготовке к саммиту ЕС-Украина», в которой призвал к срочному введению очередного пакета санкций против России и объявления эмбарго на ввоз ископаемого топлива из РФ.