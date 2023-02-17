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Фрегат “Адмирал флота Советского Союза Горшков” примет участие в военных учениях, которые стартуют 17 февраля в Индийском океане у побережья Южно-Африканской Республики. Кроме России и ЮАР в них примут участие корабли ВМФ Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны ЮАР.

Предполагается, что в ходе учений с российского корабля будет совершён запуск гиперзвуковой ракеты “Циркон”. Она должна будет поразить цель, которая находится в 500 километрах на воде от места запуска ракеты. Продлятся учения десять дней, в ходе которых страны станут отрабатывать взаимодействие между военными судами, делиться знаниями, навыками и операционным опытом.

Ранее Россия, КНР и ЮАР уже проводили совместные морские учения. Это было в 2019 году. Тогда соответствующие мероприятия прошли в водах Атлантического океана, также у побережья Южно-Африканской республики.

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