Киев готовится к наступлению ВС РФ на Харьковскую область. Сейчас российские войска уверенно продвигаются к Купянску. 23 февраля были задействованы артиллерийские подразделения, которые интенсивно обстреливали западный берег реки Оскол.

ВСУ понимают, что наступления на Харьковскую область избежать не удастся. В областном центре в срочном порядке разворачиваются госпитали для приема раненых, боевиков, под медицинские учреждения спешно переоборудуются гостиницы города.

Также Киев занялся укреплением своих линий обороны, расположенных западнее Печенежского водохранилища, рассказал военный эксперт Юрий Подоляка. Он отметил, что украинская армия стягивает туда дополнительные силы и бронетехнику, намереваясь оказывать сопротивление.