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Организация Объединённых Наций превратилась в инструмент США по достижению своих интересов на мировой арене. В ООН упорно не хотят замечать, что Вашингтон стоял за госпереворотом на Украине в 2014 году, что ВСУ уничтожало мирное население Донбасса и продолжает обстреливать города на его территории. Всё это говорит о том, что ООН в нынешнем виде себя изжила. Такую точку зрения высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет – передаёт РИА “Новости”.

Парламентарий также указал, что ООН у “здравомыслящей части мирового сообщества” уже растеряла весь авторитет из-за своей однобокой политики. Сейчас миру нужны новый механизм и новая площадка для решения различных споров на справедливых началах, считает Шеремет.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла подготовленную странами Запада резолюцию по ситуации на Украине. В частности, в ней говорится, что Россия должна вывести свои войска с территории страны, а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре Украины. При этом, как отмечают специалисты, в резолюции ни слова не сказано о том, что ВСУ должны прекратить обстрелы городов Донбасса.

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