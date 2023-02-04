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Удары по Крыму американскими дальнобойными ракетами будут расценены как объявление войны Соединенными Штатами, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он отметил, что до Вашингтона должно дойти, что “бряцать оружием” и “шутить” с Россией не стоит, так как ответ неминуем.

По мнению депутата, РФ сейчас должна предотвратить поставки новых партий западного оружия на Украину. Для этого необходимо уничтожить железнодорожную инфраструктуру и иные стратегические цели.

«Мы должны убедить США и Польшу в бесперспективности агрессии в отношении России. Они должны осознать, что нападение на страну с ракетным частоколом не только глупо, но и смертельно опасно», – цитирует парламентария РИА Новости.

Шеремет напомнил, что все удары из американских боевых систем Украина согласовывает с США, поэтому в случае атаки на Крым ответственность с ней разделят все западные страны, поставляющие оружие Киеву.

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