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Власти ФРГ согласовали передачу Украине почти 90 танков Leopard 1, но выяснилось, что они могут оказаться бесполезными – боеприпасов для них ограниченное количество. Об этом пишет издание Sueddeutsche Zeitung – передаёт РИА “Новости”.

По данным немецкого СМИ, танки возьмут на складах оборонного концерна Rheinmetall. В настоящее время “первые леопарды” уже не производятся, а танки Leopard 2 используют другие боеприпасы. В этом и кроется проблема. Издание уверяет, что Берлин пытается решить её, но пока безуспешно. Так, власти Германии уже обратились к руководству Бразилии с просьбой предоставить боеприпасы для танков Leopard 1, но получили отказ.

Что касается танков Leopard 2, то в январе Берлин согласился направить Киеву 14 таких танков. Кроме этого ФРГ разрешила реэкспорт таких танков из других стран, где они находятся на вооружении.

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