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Меньше трети танков Leopard в составе Бундесвера пригодны для использования в бою. Такое заявление сделал газете Bild am Sonntag руководитель Союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер – передаёт РИА “Новости”.

По словам специалиста, сейчас на вооружении немецкой армии находится 300 танков Leopard. Однако в боевой готовности – только 30 процентов из них. В этой связи Вюстнер рассказал, что почти двум десяткам танкам, которые Берлин обещал передать Киеву, нужно искать замену. Однако по мнению главы Союза военнослужащих ФРГ, сейчас сделать это нет возможности.

Кроме этого, Вюстнер низко оценил боеспособность Бундесвера в настоящее время и добавил, что невысокая боеготовность немецкой армии была заметна и в начале российской специальной военной операции в Донбассе. Дополнительные проблемы появились, когда возникла необходимость поставлять вооружение Украине.

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