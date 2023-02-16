Датские журналисты “засветили” украинского бойца с нашивкой “Исламского государства” (ИГ, террористическая организация, которая запрещена в России). Кадры видеосюжета, который вышел в Дании, опубликовал телеграм-канал “Военкоры русской весны” – передаёт “Лента.ру”.

Уточняется, что на плече у солдата, который был в кадре, – чёрная нашивка, на которой отчётливо виден флаг ИГ. При этом в самом репортаже рассказывалось о бойцах из чеченских группировок, которые воюют на стороне Украины. Речь идёт о боевиках, базы которых расположены в Сирии.

Ранее российская разведка уже сообщала, что ей известны факты, когда для участия в боевых действиях на стороне ВСУ вербуются наёмники из “Исламского государства”. По данным российских спецслужб, это происходит при непосредственном участии США.