Игорь Кимаковский, занимающий должность советника врио Донецкой республики, рассказал, что российские военные подразделения постепенно захватывают Угледар в кольцо. Работа по освобождению города идет точно так же, как было с Артемовском, сообщает РИА Новости.

Кимаковский заявил, что военнослужащие РФ постепенно берут Угледар в кольцо. В действительности, город уже взят в полукольцо с юго-восточной и восточной частей. Фактически, действия ВС России точно такие, как и при освобождении Артемовска.

Со слов политика, украинским ВС становится все труднее завозить в город снаряды и подкрепление, поскольку бойцы российской армии держат трассу на Угледар под огневым контролем.

Ранее он также сообщал, что около Угледара российские подразделения перерезали ряд главных трасс, по которым шло снабжение ВСУ живой силой и боевой техникой.