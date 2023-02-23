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На артёмовском и угледарском направлениях для ВСУ сложилась крайне тяжёлая ситуация. Об этом РИА “Новости” рассказал советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

Он отметил, что украинские войска ежедневно подсчитывают, скольких военнослужащих потеряли. При этом никаких ощутимых успехов у ВСУ на указанных направления нет. Гагин также добавил, что угледарское и артёмовское направления сейчас “особо горячие”, и инициативу здесь уверенно держат бойцы российской армии.

Кроме больших потерь в технике и живой силе среди “достижений” ВСУ Гагин назвал и разворовывание части средств, которые на Украину поставляют страны Запада.

Наиболее сложная обстановка для ВСУ, по словам самих украинских военных, сейчас сложилась у города Артёмовска (Бахмута). Он окружён с трёх сторон. Доступ для гражданских лиц в него закрыт.

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