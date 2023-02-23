Минобороны РФ заявляет об уничтожении реактивных систем залпового огня HIMARS, причем по его данным ликвидированных РСЗО оказывается на 40 процентов больше, чем Украина получила от США. Все дело в том, что Киев задействует макеты боевых комплексов, которые изготавливаются в Чехии.

Портал «Военное обозрение» показал предприятие, на котором изготавливаются эти надувные изделия. Их шьют женщины, которые соблюдают все габариты. После изготовления готового макета он проверяется в специально предназначенном ангаре. Это дает возможность обеспечить полную схожесть с РЗСО HIMARS.

Стоит напомнить, что ранее украинские военные высмеивали российскую тактику и применением надувных макетов танков. Однако с тех пор они успели оценить ее эффективность и сами заказывают изделия, похожие на американские гаубицы M777 и РСЗО.