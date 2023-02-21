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Если Россия начнёт вооружённое противостояние с НАТО, то чешская армия не продержится больше нескольких недель. Такой прогноз дал начальник Генерального штаба чешской армии генерал-майор Карел Ржехка. Об этом сообщает издание Seznam Zprávy – передаёт “Газета.ру”.

Чехия, как член НАТО, может оказаться стороной конфликта с Россией уже “с первой минуты”, отметил Ржехка. Таким образом, готовиться к возможным боевым действия стоит уже сейчас, считает генерал-майор. По его словам, Россия не станет ждать, когда чешская армия будет готова к вооружённому конфликту.

Оценивая важность Чехии в возможном будущем противостоянии, начальник Генштаба страны также указал, что чешская территория – важная транзитная и опорная зона для войск НАТО.

Концепция обороны стран Североатлантического блока предполагает, что нападение на одну из стран-участниц НАТО, расценивается, как нападение на всех.

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