Украинская армия должна научиться более экономно расходовать боеприпасы, как это делают в армиях стран НАТО. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес – сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Times Radio, которому глава военного ведомства давал интервью.

Уоллес рассказал о разном подходе к ведению боя в русской (российской и советской) армии и армиях стран НАТО. Для первой характерно применять тяжёлые боеприпасы с массированными артобстрелами. В западных же армиях так не делают, подчеркнул министр обороны. Уоллес добавил, что ВСУ, как наследники советской школы ведения боевых действий, сейчас тратят слишком большое количество боеприпасов. В этой связи западные инструкторы постепенно приучают украинских военных к более рациональному использованию имеющихся у них средств.

Ранее в западной прессе уже появлялись сообщения, что периодически ВСУ испытывают “снарядный голод”. В сутки украинские военные могут истратить до 6 тысяч артиллерийских боеприпасов. Заместить такое количество у западных союзников Киева не всегда получается быстро.