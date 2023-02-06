Правительство Великобритании, вероятно, не станет повышать военные расходы. Во всяком случае, к такому решению склоняется финансовое ведомство страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Министр финансов Соединённого Королевства Джереми Хант не согласился с мнением военных, что расходы на армию нужно повышать. Причина – высокая инфляция в стране. Впервые за долгое время она достигла рекордной отметки в 10,5 процентов. На этом фоне повышать траты на оборону нет возможности, отметил министр финансов.

В то же время Хант не отрицает, что на фоне военного конфликта на Украине растёт угроза безопасности Великобритании. Об этом ранее заявляли представители британского министерства обороны.

Ранее военное ведомство Великобритании настаивало на увеличении военных расходов на 3 миллиарда фунтов стерлингов: до 51,6 миллиарда.