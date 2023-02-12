В Белграде (Сербия) было отменено выступление белорусской группы «Ляпис Трубецкой». Лидер группы Сергей Михалок неоднократно выражал поддержку Украины с момента начала спецоперации.

Отмечается, что концерт должен был пройти в столице Сербии в Доме молодежи 12 февраля. Местными активистами регулярно акцентировалось внимание на том, что денежные средства, собранные за выступление, Михалок планировал перечислить на поддержку ВСУ. Об этом он заявлял уже неоднократно.

Организаторы мероприятия сообщили в социальных сетях, что выступление «Ляписа Трубецкого» отменено по причинам независящим ни от группы, ни от организаторов концерта. Препятсвием стали проблемы с визами. Решение об отмене было принято из-за того, что не было получено ответа из консульства Сербии.

Стоит отметить, что группа «Ляпис Трубецкой» исполняет песню «Воины света», которая стала неофициальным гимном участников беспорядков во время государственного переворота на Украине.