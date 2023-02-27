Военные суда, оснащённые крылатыми ракетами “Калибр”, принимают участие в военных учениях, которые проходят в Балтийском море. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

Уточняется, что учебные манёвры проводят корабли проектов “Каракут” и “Буян-М”. Все они оборудованы высокоточными ракетными комплексами. В ходе учений корабли выполнят задания по противокорабельной и противовоздушной обороне, разыграют учебный бой с вероятным противником и так далее.

На Балтфлоте также рассказали, что экипажи боевых судов проведут артиллерийские стрельбы по различным учебным целям. А кроме того отработают действия, которые должны применяться при незащищённом рейде. Это совместное маневрирование и противодиверсионная работа.