Военные РФ смогли устроить самую большую ловушку для неприятеля со времен боев в Мариуполе. Так, в Артемовске (укр. название Бахмут) оказались закрыты около 5,5 тысяч украинских солдат, у которых нет возможности покинуть окруженный город.

Если боевики ВСУ не прорвут осаду, то они все умрут. Эта информация появилась в материале издания Рronews.

По информации аналитиков, снятие с должности Эдуарда Москалева, генерала ВСУ, связано с тем, что киевский режим решил переложить на него ответственность за неспособность отстоять Артемовск. Именно Москалев отвечал за то, как идут боевые действия в Донбассе.

Ранее Владимир Зеленский, глава Украины, признал, что обстановка для вооруженных сил Украины в Артемовске становится очень сложной.