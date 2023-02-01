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В странах Запада не особо приветствуют точку зрения, что Украина проигрывает конфликт с Россией. Очередной пример тому – случай в Австралии. Там прервали эфир телеканала Sky News Australia во время обсуждения военного противостояния Москвы и Киева. Об этом пишут “Известия”.

Ведущие телеканала обсуждали тему украинского конфликта с национальным директором лоббистской организации Advance Australia Лиз Сторер. Она сказала, что нет особых признаков скорой победы Киева в конфликте с Москвой, но западные страны при этом продолжают отправлять украинцам военную технику, вплоть до танков.

Сторер также отметила негативную роль США в развязывании и поддержании конфликта. По её мнению, если бы не целенаправленные действия Вашингтона, то конфликт закончился уже бы давно. Затем гостья эфира принялась критиковать украинские власти и Зеленского, говоря, что тот лишь пешка в игре больших политиков. Сторер поставила украинскому лидеру в вину, что он, по всей видимости, не стремится завершать боевые действия.

После таких слов политика эфир телеканала был прерван.

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