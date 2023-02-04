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34-летний американский наемник Пит Рид ликвидирован в ходе боевых действий в Артемовске. Он лишь в январе прибыл на Украину, чтобы воевать против РФ, но спустя три недели получил смертельное ранение, оказавшись под интенсивным обстрелом.

Сообщается, что Рид прошел множество горячих точек. Под видом волонтера-медика он принимал участие в боевых действиях в Ираке и Афганистане, состоял в одном из вооруженных формирований курдов в Сирии, служил в Польше и Йемене.

Британский таблоид The Guardian со ссылкой на сестру Пита Рида рассказал, что в боях в Артемовске машина наемника попала под обстрел российской артиллерии. Выжить боевику не удалось.

Напомним, что уже в первый день СВО на Украине появился Иностранный легион, в котором сейчас состоят наемники из США, Великобритании, Польши и других стран мира. Однако их поток заметно уменьшается, так как интенсивность боевых действий превышает все ожидания западных “солдат удачи”.

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