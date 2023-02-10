Расчет САУ “Акация” ВС РФ уничтожил позиции украинских войск на территории Запорожской области. Координаты цели он получил от разведывательного беспилотного аппарата, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Военный корреспондент, который работает непосредственно на месте событий, рассказал, что удар по врагу был нанесен спустя всего 10 минут. За это время самоходная артиллерийская установка успела выйти на ударную позицию и атаковать позиции ВСУ.

Напомним, что в ходе специальной военной операции на Украине российские ВС активно задействуют реактивное и ствольное артиллерийское вооружение. При этом командование заявляет, что все прогнозы Запада о “заканчивающихся снарядах” не соответствуют действительности.