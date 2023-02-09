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ВСУ продолжают нести серьёзные потери в зоне проведения российской специальной военной операции. Об этом рассказывают сами бойцы украинской армии. Речь одного из них публикует телеграм-канал “Военкоры Русской Весны” – передаёт “Лента.ру”.

На кадрах мужчина признаётся, что не может спать по ночам. Причина – частая транспортировка раненных и убитых сослуживцев, которую ему приходится выполнять. Рассказывая о ситуации на авдеевском направлении, солдат отмечает, что российская артиллерия и пехота ликвидируют украинских военнослужащих, как только те оказываются на линии фронта.

Военный рассказал, что ночью завозит бойцов для усиления позиций ВСУ, а уже днём забирает их убитыми или ранеными.

На фоне тяжёлых потерь на фронте в самой Украине продолжается всеобщая мобилизация. Она , как и военное положение, недавно была продлена до 19 февраля.

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