Полк “Азов” (террористическая организация, запрещенная в России) получил статус штурмовой бригады в составе Национальной гвардии Украины. Кроме того, он вошел в так называемую “Гвардию наступления”, которую создают по инициативе Киева.

Это вооруженное формирование, поясняет РИА Новости, создается специально для захвата республик Донбасса и Крымского полуострова. В нее вошел целый ряд существующих соединений. Кроме того, на Украине объявлен набор добровольцев, чтобы довести численность личного состава “Гвардии” до 10 бригад”.

Украинские власти заявляют, что вступление в “Гвардию наступления” имеет ряд преимуществ перед мобилизацией. Добровольцы имеют возможность самостоятельно выбрать подразделение, а также могут рассчитывать на повышенные денежные выплаты и улучшенное оснащение.