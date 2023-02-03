По Сети широко разошёлся видеоролик, в котором украинский пилот сравнивает характеристики российского истребителя Су-27 и американского F-16. И последний оказывается в невыигрышной ситуации. Об этом пишет издание “Военное дело”.

Когда было снято интервью с украинским военным лётчиком, не уточняется. Однако говорится, что на кадрах подполковник Дмитрий Фишер. Он был сбит и погиб ещё летом прошлого года.

На видео Фишер рассказывает, что летал на F-16 и ему “машина понравилась”. Однако в плане характеристик она уступает Су-27, добавляет пилот. Особенно это касается ближнеманевренного воздушного боя, в котором, как утверждает Фишер, “Су-27 – король, и тут уже никуда не деться”.

Ролик появился в Интернете на фоне информации о возможной поставке боевых самолётов Украине. Киевские власти заявляли, что просят об этом своих западных партнёров. Но пока на Западе нет единого мнения по поводу передачи ВВС Украины боевой авиации.