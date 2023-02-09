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8 февраля украинские ВС снова атаковали столицу ДНР. На этот раз удары пришлись по Ленинскому району Донецка, причем пострадала снова гражданская инфраструктура, сообщил портал “Русская весна”.

Удар наносился поздно вечером. Киев задействовал американские реактивные системы залпового огня HIMARS, которые в основном бьют именно по мирным городам, делая США соучастниками атак на гражданское население Донбасса.

В результате удара пострадал не работающий в настоящее время кинотеатр “Сталь”, на месте атаки вспыхнул пожар. Для устранения последствий в район выехали сотрудники МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет, что можно считать везением. Рядом с бывшим кинотеатром в вечернее время обычно бывает немало людей, но по счастливой случайности обошлось без жертв.

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