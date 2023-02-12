В Сети появилось видеообращение 29 украинских военнопленных к руководству страны. Боевики, которые уже длительное время находятся в плену у чеченских подразделений, просят о немедленных переговорах по их обмену и возвращению домой.

На записи, которая уже облетела Сеть, боевики называют свои фамилии и имена, подразделения, в которых они принимали участия в боевых действиях. Также они говорят, что на Украине у них остались матери, дети и жены, которые ждут их возвращения.

На записи видно, что боевиков никто не заставлять снимать обращение, никакого давления на них не оказывалось. Все военные хорошо выглядят, они говорят вежливо.

Напомним, что уже происходило много случаев, когда родственники боевиков ВСУ искали их, но получали отрицательные ответы в военкоматах. А затем оказывалось, что они живы и находятся в плену. Киев просто бросил их в бой и навсегда забыл, списал, как ненужный расходный материал.