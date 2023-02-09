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Очередная попытка ВСУ контратаковать под Угледаром с треском провалилась, сообщает портал “Военное дело”. Киев задействовали для этой цели боевую машину пехоты и танк, однако обе единицы бронетехники взлетели на воздух, подорвавшись на противотанковых минах.

ВСУ задействовали технику для огневой поддержки. БМП и танк перемещались вдоль лесополосы, периодически скрываясь за деревьями, чтобы не попадать в поле зрения российских разведчиков и наблюдателей. Именно чрезмерная осторожность и сгубила экипажи боевых машин.

Пытаясь в очередной раз скрыться в лесополосе бронетехника наехала на мины. Мощный взрыв вывел ее из строя, что привело к срыву контрнаступления.

Не исключено, что мины расставили сами украинцы. В ходе специальной военной операции они неоднократно хаотично устанавливали боезаряды даже не запоминая схему их размещения. Это становилось причиной гибели личного состава и выхода из строя техники.

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