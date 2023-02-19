Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу BBC деланно удивился, что наступление ВС РФ началось несколько раньше, чем планировали украинские и западные аналитики. Он заявил о натиске российских войск со всех сторон, а также о наращивании Россией сил в Черном море.

Последнее, по словам Зеленского, может указывать на подготовку ВС РФ к высадке десанта в Одессе, а также на попытку значительно усилить наступление в Запорожской области, передает портал «Свободная пресса».

Все подобные слезливые заявления Зеленского о наступлении, которое давно прогнозировалось – всего лишь попытка манипулировать Западом, разжалобить его и выпросить еще больше оружия.

Однако у НАТО свои цели и интересы, поэтому дальнейшее усиление украинской армии занимает в них далеко не первое место. Тем более, что Запад успел убедиться в наличии жуткой коррупции в высшем эшелоне власти Украины. Киев уже не таясь торгует оружием на Ближнем Востоке, что в дальнейшем может создать серьезные проблемы именно США и Западу.

Что касается наступления, предпосылки для него действительно имеются. Российские ВС усиливаются за счет хорошо подготовленного мобилизованного резерва. Украина же, которая обучает призванных на фронт боевиков в течение нескольких дней, напротив, становится значительно слабее. У нее недостаточно боеприпасов да и справиться с натиском ВС РФ неопытные новобранцы просто не в состоянии.