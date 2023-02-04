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Киев в одностороннем порядке разорвал договор с РФ о мирных исследованиях космоса, сообщил представитель правительства страны в парламенте Тарас Мельничук. Напомним, что это межправительственное соглашение было заключено в августе 1996 года.

«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и прaвительством РФ о сотрудничестве в сфeре исследования и использования космического пространства в мирных целях», – цитирует РИА Новости сообщение Мельничука в его телеграм-канале.

Ранее, напомним, Киев также расторг соглашение о сотрудничестве в сфере воздушного транспорта и о воздушном сообщении между Украиной и Россией.

На Украине продолжается специальная военная операция ВС РФ, которая началась 24 февраля прошлого года. В настоящий момент российские войска уверенно продвигаются в Артемовске, а также штурмуют Соледар на территории ДНР.

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