Учительница одной из школ в Хабаровском крае попала на видео, которое стало скандальным. На кадрах записи преподаватель называет детей 9 класса, которые шумели и бегали, дебилами и жертвами аборта. Ролик выложил в сеть канал Телеграм Amur Mash.

Авторы видео рассказали, что школьники попали под гнев учителя математики. Родители же отметили, что эта женщина ранее была директором школы и такое оскорбительное поведение в отношении детей за ней наблюдается не впервые.

После того, как видео было обнародовано, им заинтересовалась администрация района, а также региональная прокуратура.

Ранее в сети также появилось видео, где учительница в кузбасской школе выругалась матом на ученика с ментальными нарушениями.