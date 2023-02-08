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Учительница одной из школ в Хабаровском крае попала на видео, которое стало скандальным. На кадрах записи преподаватель называет детей 9 класса, которые шумели и бегали, дебилами и жертвами аборта. Ролик выложил в сеть канал Телеграм Amur Mash.

Авторы видео рассказали, что школьники попали под гнев учителя математики. Родители же отметили, что эта женщина ранее была директором школы и такое оскорбительное поведение в отношении детей за ней наблюдается не впервые.

После того, как видео было обнародовано, им заинтересовалась администрация района, а также региональная прокуратура.

Ранее в сети также появилось видео, где учительница в кузбасской школе выругалась матом на ученика с ментальными нарушениями.

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