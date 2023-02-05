Специалисты компании Colossal Biosciences заявили, что начали новый проект, который направлен на воскрешение птицы додо. В ходе работ ученые отредактируют геном голубя.

Дело в том, что именно никобарский голубь является самым близким родственников давно вымершей птицы.

Птицы додо ранее жили в Индийском океане на острове Маврикий. Но позже этот вид пернатых полностью истребили люди.

Птицы додо имели довольно крупное телосложение и большую массу тела, которая доходила до 20 килограммов. Но несмотря на это, они умели летать.

Сейчас специалисты компании запланировали работу по редактированию ДНК голубя, что восстановить вымерший вид птицы. Если научный проект окажется успешным, позже ученые смогут воскресить мамонта.