ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты компании Colossal Biosciences заявили, что начали новый проект, который направлен на воскрешение птицы додо. В ходе работ ученые отредактируют геном голубя.

Дело в том, что именно никобарский голубь является самым близким родственников давно вымершей птицы.

Птицы додо ранее жили в Индийском океане на острове Маврикий. Но позже этот вид пернатых полностью истребили люди.

Птицы додо имели довольно крупное телосложение и большую массу тела, которая доходила до 20 килограммов. Но несмотря на это, они умели летать.

Сейчас специалисты компании запланировали работу по редактированию ДНК голубя, что восстановить вымерший вид птицы. Если научный проект окажется успешным, позже ученые смогут воскресить мамонта.

Вам может понравиться

Ученые обнаружили в коже человека рецепторы, возбуждающиеся при прикосновениях

Специалисты из Колумбийского университета выяснили, что сексуальное возбуждение от прикосновений определяется осязательными сигналами от сенсорных рецепторов кожи. Ученые давно уже знали, что возбуждение от прикосновений провоцируют нервные клетки на коже,

Nutritional Neuroscience: корица способна улучшать память

Исследователи из Бирджанского университета медицины опубликовали результаты своей работы, которая касалась изучения свойств корицы, в научном издании Nutritional Neuroscience. Специалистами было проанализировано сотни различных исследований, размещенных в научных интернет-базах данных,