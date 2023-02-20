«Глаз Сахары», который находится в Мавритании, имеет сверху вид кратера. В действительности он возник из-за смещающихся песчаных дюн.

Изначально геологи его приняли за ударный кратер, а астронавты в 1960 году использовали эту структуру как ориентир. Ученые после того, как провели исследование, сделали вывод, что «Глаз Сахары» появился в конце Протерозоя, то есть около одного миллиарда лет назад.

Другие исследователи считают, что данная структура похожа на описание Атлантиды, которое делал Платон и указывает на существование затерянного города. Но самое вероятное объяснение появления этой структуры то, что она возникла в ходе процесса «складчатости», в результате которого сформировалась симметричная антиклиналь.