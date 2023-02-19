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Человек является единственным из приматов, существующих на Земле, который не имеет шерстяного покрова. Однако его голова покрыта волосами, основное предназначение которых – охлаждение мозга.

Американские ученые из пенсильванского университета заявили, что волосы у человека становятся кудрявыми из-за проблем с терморегуляцией в организме.

Они отметили, что кудрявые волосы присутствуют только у человека. И такая особенность дает возможность организму выделять меньше пота при высокой температуре.

Такие выводы ученые сделали в результате эксперимента, для которого использовали манекены с кудрявыми, волнистыми и прямыми волосами. В результате исследования выяснилось, что покров в виде волос дает возможность скальпу меньше перегреваться. А наибольшую эффективность показали именно кудрявые волосы.

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