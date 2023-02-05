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Ученые из Норвегии на основе проведенных исследований сделали вывод, что избыточный висцеральный жир на животе у людей ведет к появлению смертельных болезней.

На протяжении 21 года специалисты вели наблюдение за 4500 людьми в возрасте более 45 лет. У них замеряли такие параметры, как масса тела, физическая активность, скорость ходьбы и сила хвата. По результатам исследования ученые выяснили, что те люди, у которых уровень висцерального жира был больше нормы, к концу эксперимента мучались от слабости.

Так было выяснено, что наиболее опасным для человеческого организма является висцеральный жир. Он обволакивает все внутренние органы, проникает в сердечно-сосудистую систему и серьезно повышает риск развития опасных болезней, таких как онкология предстательной и молочной железы, а также колоректальный рак.

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